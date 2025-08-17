Anderson Santamaría disconforme con el empate ante Sport Huancayo: "Generaron una y terminó en gol"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No pudo ocultar su molestia. Anderson Santamaría, defensa de Universitario de Deportes, se mostró disconforme con el empate ante Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura.

En conversación con L1 Max, el central indicó que el equipo rival aprovechó la única situación que tuvo para marcar el empate.

"Un poco molesto porque generamos varias, a pesar de jugar en una cancha muy difícil. Creo que generaron una y terminó en gol. La verdad que molesto con este resultado", indicó Santamaría.

Luego, al ser consultado sobre el gol anulado a Alex Valera, dijo que no habla de los árbitros, pero enfatizó que tienen que seguir mejorando.

"No sé, la verdad no soy de hablar de los árbitros, tendría que verla. No sé cómo ha sido la situación, pero son situaciones que tenemos que mejorar. Aún quedan muchos partidos y vamos a seguir peleando hasta el final", complementó.

Anderson Santamaría y sus declaraciones tras el empate ante Sport Huancayo. | Fuente: X

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Competencia interna en la defensa de Universitario

Por otro lado, al ser consultado sobre su titularato ante Sport Huancayo, dijo estar preparado siempre y que sabe que la competencia interna es fuerte.

"Siempre preparado. Desde un inicio lo dije, cuando llegué a Universitario, iba a ser complicada la competencia interna. Hay compañeros que lo están haciendo muy bien y yo siempre esperando mi oportunidad, preparándome de la mejor manera para, cuando me toque, responder de la mejor manera", enfatizó.

Por último, aseguró que era importante ganar este partido, pero ahora solo queda pensar en el cotejo de vuelta por la Copa Libertadores ante Palmeiras.

"Nosotros vamos partido a partido. Lo de la Copa quedó en el jueves. Hoy era importantísimo ganar aquí, nos enfocamos mucho en este juego. Ahora, ya terminado, volvemos a pensar en Palmeiras. Trabajar estos muy pocos días que nos quedan para ir a Brasil a hacer las cosas de la mejor manera", finalizó.