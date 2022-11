Andy Polo llegó a Universitario procedente del Portland Timbers. | Fuente: @Universitario

Andy Polo regresó a Universitario para la campaña de la Liga 1 Betsson que está por terminar y, en las próximas horas, se oficializará su continuidad en el club.

RPP Deportes pudo conocer este jueves que tanto Universitario de Deportes como Andy Polo llegaron a un acuerdo para extender el vínculo por una temporada más. De esta manera, el extremo peruano seguirá con la camiseta crema en el pecho hasta finales del año 2023.

Polo, en la Liga 1 Betsson 2022, tan solo anotó en una oportunidad. El 10 de abril le dio una agónica victoria 1-0 a Universitario sobre Ayacucho FC en la altura del Estadio Ciudad de Cumaná.

Andy Polo no se mueve de Universitario

Andy Polo también ha pasado por clubes como Millonarios, Inter de Milán y Morelia. | Fuente: @Universitario

El también internacional con la Selección Peruana es uno de los que, finalmente, se quedará en el elenco que dirige Carlos Compagnucci.

Alexander Succar y el volante Jorge Murrugarra son otros de los que firmarán su renovación de contrato en el corto plazo.

Quien sí le dijo adiós a Universitario en las últimas horas es Nelinho Quina. Con una publicación en su cuenta de Instagram, el popular 'Moto' le envió un mensaje un mensaje de despedida al club e hinchas.

"En estos meses se hablaron muchas cosas de mí. Hasta ahora unca dije nada. Ahora me toca hablar. Hoy se acaba una linda etapa que comenzó en el 2008. Cuando me fui de club, sabía que algún día iba a volver a donde fui feliz", dijo en un primer momento.

Universitario y uno que se va para 2023

Luego agregó que "tuve la dicha de volver 10 años después y la verdad (es) que estos cuatro años que estuve en el club fueron los mejores de mi vida. Volví al lugar (en) odonde siempre fui feliz, dejando todo en cada partido, con errores y aciertos, pro siempre dejando lo mejor para el equipo".

Por último, al ahora exjugador de la 'U' indicó que "me toca despedirme de donde nunca quise irme, pero sabemos que nadie es eterno. Me llevo los mejores recuerdos de cada año vivido con esta hermosa camiseta. Entré al club siendo hincha de otro equipo y me voy siendo crema. Y moriré crema con todos ustedes. Y dale 'U' toda la vida".

