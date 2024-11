Es oficial: Universitario confirmó que Nelson Cabanillas no continuará en el club

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No va más. Universitario de Deportes anunció la no continuidad de Nelson Cabanillas. A través de sus redes sociales, el cuadro Crema agradeció al lateral izquierdo por los servicios prestados en las últimas seis temporadas, donde se consagró bicampeón de la Liga 1 Te Apuesto 2024.

"Gracias por todo, bicampeón. Agradecemos a Nelson Cabanillas Jesús por su garra y entrega, fundamentales durante las seis temporadas que compartimos juntos. ¡Éxitos en tus próximos retos!", indicó el cuadro crema en su cuenta de X.

De esta manera, se cierra un ciclo fructífero para Cabanillas en el cuadro Crema. El lateral izquierdo, quien en las últimas temporadas jugó como extremo, llegó al cuadro crema en el 2019, proveniente de San Luis de Quillota de Chile.

Durante su permanencia en el equipo, disputó 107 encuentros, anotando un solo gol y brindando 15 asistencias. RPP pudo conocer que el destino del jugador de 24 años será Melgar de Arequipa.

Nelson Cabanillas daba luces de su futuro

Días antes de la confirmación de la salida de Nelson Cabanillas, el propio jugador indicó que estaba escuchando ofertas de varios equipos, entre ellos Melgar.

Según indicó, es hincha de Universitario de Deportes y que iba a esperar hasta el último para tomar una decisión.

“Sí, claro. Obviamente, hay conversaciones, pero todavía no he cerrado las puertas a nada. Siempre dije que soy hincha de Universitario. Voy a esperar hasta el final y a ver qué viene”, comentó en un inicio. “Aún no se sabe, pero ya habrá noticias. Atentos a mis redes”, finalizó.