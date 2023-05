Universitario: Augusto Menéndez aclaró que expulsó a Nelson Cabanillas por "actuar de modo ofensivo"

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) solicitó al juez de categoría FIFA, Augusto Menéndez, aclarar el informe arbitral del partido que dirigió entre Alianza Atlético y Universitario de Deportes en Sullana, donde el cuadro crema perdió por 3-1 y tres de sus futbolistas fueron expulsados, entre ellos Nelson Cabanillas.

Nelson Cabanillas vio la tarjeta roja de manera directa al minuto 44 del primer tiempo tras aplaudir la decisión del árbitro Augusto Menéndez por un saque de banda que realizó.

“Se expulsó al jugador del club Universitario, Nelson Cabanillas, al minuto 44 por ACTUAR DE MODO OFENSIVO al aplaudir las decisiones del equipo arbitral tras una reanudación”, explica el árbitro en la primera parte de la aclaración de su informe ante la CONAR.

“Las causales de expulsión en sistema COMET están específicamente predeterminadas, teniendo la obligatoriedad de elegirse alguna opción para poder consignar la expulsión y poder cerrar el informe. Por otro lado, el hecho ocurrido que dio mérito a la expulsión del jugador en cuestión, no se encuadra en ninguna de las otras causales predeterminadas en el formato, ya que la acción realizada por el jugador corresponde a una conducta de carácter irrespetuosa y ofensivo hacia la autoridad del partido, por lo que decidí encuadrarla en la causal predeterminada de INSULTO. Sin embargo, debo aclarar que el hecho de insulto o humillar no sólo es una acción que se hace de manera verbal, sino también a través de gestos u otro tipo de acciones corporales”, expresó Menéndez.

Augusto Menéndez resaltó que “el motivo de la expulsión” de Nelson Cabanillas, de Universitario, fue por “actuar de modo ofensivo contra la autoridad del árbitro”, amparándose en el reglamento y el apartado sobre infracciones sancionables con expulsión.

Aclaración de Augusto Menéndez enviada a la CONARFuente: RPP

¿Sanción para Augusto Menéndez?

Tras el partido entre Universitario y Alianza Atlético en Sullana, Augusto Menéndez estaba programado para ser el árbitro principal del cotejo entre Binacional y Sporting Cristal, este miércoles por cotejo pendiente en el Torneo Apertura.

No obstante, CONAR cambió la designación del juez, siendo elegido Michael Espinoza. Vale apuntar que, para la jornada 16 de la Liga 1 Betsson, Menéndez tampoco fue programado en alguno de los 9 partidos a disputarse.

En entrevista con RPP Deportes, el expresidente de la Asociación de Árbitros, Winston Reátegui, se mostró en desacuerdo con la decisión de Menéndez en la acción de expulsar a Nelson Cabanillas.

"Eso era tarjeta amarilla. No ameritaba la expulsión”, señaló. "En el Perú el fútbol es profesional y los árbitros no son profesionales. Los árbitros no tienen un seguro, no cuentan con un campo de entrenamiento adecuado, cambian continuamente las Comisiones de árbitros y no existe una política arbitral a mediano o largo plazo”, añadió.

