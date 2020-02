Carlos Moreno indicó que la idea de la nueva administración es continuar con Gregorio Pérez como entrenador. | Fuente: RPP Noticias

Universitario de Deportes pasa nuevamente por un proceso de cambio de administración y una de las inquietudes que saltan es la continudad del comando técnico. Carlos Moreno, nuevo administrador del club, aclaró que su intención es que los programado no se cambie.

"No quisieramos incidir sobre el buen trabajo que vienen haciendo. En su momento conversaremos con el profesor Gregorio Pérez y seguramente llegaremos a un buen acuerdo para que pueda continuar con lo que viene desarrollando", afirmó Moreno en ESPN.

Asimismo, sostuvo que esperarán tener un diálogo con el entrenador uruguayo: "Él nos dirá su punto de vista, nosotros tenemos el nuestro. Ambos tenemos un objetivo en común: alcanzar la estrella 27", agregó.

Por otro lado, confirmó que el próximo partido de Universitario ante César Vallejo en el estadio Monumental no corre peligro: "El partido tiene que ir de todas maneras, no tenemos el control de las sedes ni la organización, la tiene la administración saliente. Pero no hemos bloqueado pago alguno", sostuvo.

Como se recuerda, el día de hoy Gregorio Pérez mostró su postura frente a los temas administrativos de Universitario: "La verdad que no noto ninguna preocupación dentro del plantel y ellos tampoco deben notarlo en nosotros. No estamos ajenos a una realidad que está en todos los medios", indicó en conferencia de prensa.

Como se tiene programado, Universitario de Deportes se medirá ante César Vallejo el próximo 22 de febrero a las 10:00 pm en el estadio Monumental.