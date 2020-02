Gregorio Pérez ha ganado sus tres primeros partidos con Universitario en la Liga 1. | Fuente: Prensa Universitario

Gregorio Pérez ha generado buenas expectativas en los hinchas de Universitario de Deportes tras el rendimiento del equipo en la Copa Libertadores, pese a la eliminación, y en la Liga 1, donde lidera con puntaje perfecto. Sin embargo, sobre él se ha producido un contexto de incertidumbre por su continuidad, dado que el club atraviesa un cambio de administración concursal.

“Ayer tuvimos una reunión, un almuerzo con toda la gente que está involucrada con el club. No solo nosotros, sino los jugadores, la dirigencia, todos los empleados, algo que ya estaba establecido. No hablé nada sobre el tema y ni pregunto nada”, dijo Pérez al respecto.

Asimismo, el técnico indicó que no ha establecido alguna comunicación con la administración que estará encabezada por Carlos Moreno. “Yo no tengo contacto con nadie. De acá me voy a mi casa y de mi casa vengo acá. Quiero estar ajeno a todo, porque mi mente tiene que estar acá con los jugadores. Nosotros tenemos que prepararnos bien para el sábado brindarle lo mejor a la cantidad de millones de hinchas que tiene la U. No nos puede desviar el tema absolutamente de nada”, señaló.

Gregorio Pérez explicó que, así como él, el plantel no toma atención a la situación contractual pese a no ser ajenos al caso.

“La verdad que no noto ninguna preocupación dentro del plantel y ellos tampoco deben notarlo en nosotros. No estamos ajenos a una realidad que está en todos los medios. No estamos ajenos, pero nos preocupa el partido para el sábado. No tenemos por qué fingir y tapar nada, es una realidad y yo nunca lo viví, el tiempo dirá que a pasará”, puntualizó.