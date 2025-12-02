¿Continuidad de Jorge Fossati en duda? Universitario evalúa mejora del contrato del técnico uruguayo

La semana pasada, en conversación en exclusiva con Fútbol como cancha, Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, reveló que "todo estaba encaminado" para continuar en el cuadro Crema. Sin embargo, todo habría cambiado de manera inesperada.

RPP pudo conocer que aún no existe un acuerdo para que ambas partes firmen un nuevo contrato. De acuerdo con fuentes consultadas, Universitario está evaluando mejorar la parte económica del vínculo, pero creen —así no haya una mejora— que Jorge Fossati debe respetar la relación. Además, sienten que una mejora económica significaría mejorar el contrato a aquellos que lo soliciten.

Pero eso no es todo. Se supo que Pablo Betancourt, representante de Jorge Fossati, está viajando a Lima como intermediario para tener una reunión con los directivos y ver -directamente- el tema económico.

Jorge Fossati y su sensación de ser técnico tricampeón en Universitario

En conversación con RPP, Jorge Fossati dio cuenta de cómo es que se siente al ser el actual técnico del tricampeón del fútbol peruano de primera división.

"Estoy feliz aquí y mi familia también. No es solamente porque se gana. Ojalá que todo cuadre para que sigamos juntos y con el nuevo Director de Fútbol", dijo el uruguayo.

Liuego, se le preguntó sobre qué es lo que resta para que se ponga de acuerdo al 100% con la directiva de Universitario. Habrá un nuevo vínculo entre ambas partes.

"Falta prácticamente nada. Es lo que a mí me parece. Que tenemos que firmar un nuevo contrato porque el vigente está firmado con otra administración. Eso es lo que falta", apuntó.