Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, martes 2 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Liga de Naciones Femenina

Partidos de hoy, martes 2 de diciembre del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, martes 2 de diciembre del 2025: revisa la programación de la fecha | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @ClubSCristal
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 2 de diciembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza por los playoffs de la Liga1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 2 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

8:00 p.m. | Sporting Cristal vs Alianza Lima - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

3:00 p.m. | Barcelona vs Atlético de Madrid - DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:30 p.m. | Fulham vs Manchester City - ESPN, Disney+
2:30 p.m. | Bournemouth vs Everton - ESPN 2, Disney+
3:15 p.m. | Newcastle vs Tottenham - Disney+

Partidos de hoy, Women Championship - Concacaf

3:00 p.m. | Cuba vs San Cristóbal y Nieves - Disney+
6:00 p.m. | República Dominicana vs Surinam - Disney+
8:30 p.m. | El Salvador vs Honduras - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Alemania

12:00 p.m. | Borussia Mönchengladbach vs St. Pauli - Disney+
12:00 p.m. | Hertha Berlín vs Kaiserslautern - Disney+
3:00 p.m. | Borussia Dortmund vs Leverkusen - ESPN 3, Disney+
3:00 p.m. | RB Leipzig vs Magdeburg - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Ecuador

7:00 p.m. | Cuenca Juniors vs U. Católica - DSports 4, DGO

Partidos de hoy, Copa - Italia

3:00 p.m. | Juventus vs Udinese - Dsports+

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:00 p.m. | Vasco da Gama vs Mirassol - L1 Play
7:30 p.m. | Gremio vs Fluminense - L1 Play

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Liga 1 Liga 1 Te Apuesto partidos de hoy fútbol en vivo Liga de Naciones Femenina

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA