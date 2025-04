¿Cuál es el estado de Pérez Guedes, Calcaterra y otros lesionados en Universitario hacia sus próximos partidos?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario es el líder de lo que va del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto, pese a que no tiene disponible a todo su plantel en el equipo que vuelve a dirigir el uruguayo Jorge Fossati.

Y es que en Universitario de Deportes están ausentes Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra y Aldo Corzo, todos por lesión, en tanto que Rodrigo Ureña no está al 100 %. Así, a continuación te damos detalles cómo van las evoluciones de los cuatro jugadores cremas y si es que estarán en el corto plazo a disponibilidad.

Pérez Guedes es el que presenta más gravedad en su dolencia con Universitario. Un esguince de segundo grado lo alejó de las canchas y este martes es el primer día que trota en los entrenamientos de la 'U' en Campo Mar.

Rodrigo Ureña juega su tercera temporada en la 'U'. | Fuente: Club Universitario de Deportes

El presente de los jugadores de Universitario

El exjugador del Melgar de Arequipa no tiene fecha de retorno estimada, a la espera que su menbrana esté 100 % recuperada.

En tanto, Horacio Calcaterra tiene una inflamación en el tendón de Aquiles. El dolor le llega hasta el talón y está completamente descartado para la visita a Cusco FC este sábado 3 de mayo en el Estadio Garcilaso de la Vega.

Pasando a Rodrigo Ureña, volante de Universitario, cuenta con una sobrecarga muscular y por lo mismo en los entrenamientos no lo están exigiendo. La idea es que sea considerado para la visita a Cusco, pero está en duda si irá de titular.

En tanto, el defensa Aldo Corzo, capitán del elenco merengue, presenta una distensión desde hace dos semanas y se estima 14 días de recuperación. Ya realiza trabajas en cancha y su presencia en tierras cusqueñas dependerá de Jorge Fossati.

Programación de la fecha 11 del Apertura 2025

Jueves 1 de mayo

7:30 p.m. Melgar vs Comerciantes Unidos (Estadio Monumental de la UNSA - Arequipa)

Viernes 2 de mayo

3:30 p.m. Sport Huancayo vs Atlético Grau (Estadio IPD Huancayo)

7:30 p.m. Alianza Lima vs Cienciano (Estadio Alejandro Villanueva - Lima)

Sábado 3 de mayo

1:00 p.m. UTC vs Deportivo Garcilaso (Estadio Municipal Contreras Jara - Cajabamba)

3:30 p.m. Juan Pablo II vs Ayacucho FC (Estadio de la Juventud - Lambayeque)

6:30 p.m. Cusco FC vs Universitario (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

Domingo 4 de mayo

1:00 p.m. Sport Boys vs Alianza Universidad (Estadio Miguel Grau - Callao)

3:30 p.m. Alianza Atlético vs ADT (Estadio Campeones del 36 - Sullana)

6:00 p.m. Binacional vs Los Chankas (Estadio Briceño Rosamedina - Juliaca)

* Sporting Cristal: descansa

