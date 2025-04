André Carrillo sobre el paso de Jorge Fossati como DT de Perú: "No estábamos contentos, había una vibra rara"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En una entrevista André Carrillo comentó sobre la etapa de Jorge Fossati en la Selección Peruana, en donde el entrenador uruguayo no cumplió una buena campaña, como sí lo hizo en la temporada 2023 con Universitario de Deportes. La 'Culebra' cree que el sistema de juego (3-5-2) fue determinante ante los escasez de buenos resultados.

Carrillo aseguró que Fossati contaba con una buena relación con sus dirigidos, pero sostuvo que "probablemente puede ser por el sistema, a lo mejor". "La relación con el profesor fue muy buena con nosotros. Él nos daba súper confianza, pero habían cositas que no entraban con los jugadores. No sabía bien explicarlo", señaló.

“Eran otras ideas, la gente no estaba contenta. Eran cosas que nosotros sentíamos dentro. No estábamos muy contentos y no por el entrenador, sino que no sé qué pasaba. Era una vibra rara dentro de la zona de jugadores que no estaba fluyendo”, agregó Carrillo al espacio Cobertura Perú.

“Igual que con Juan Reynoso. Con nosotros estaba súper bien, es un muy buen entrenador. La relación que tenía con nosotros era increíble", culminó el futbolista de 33 años, que fue convocado por Fossati a la última Copa América.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Con Fossati, los partidos de Perú en Eliminatorias Sudamericanas 2026:

Empate 1-1 vs. Colombia (Lima)

Derrota 1-0 vs. Ecuador (Quito)

Victoria 1-0 vs. Uruguay (Lima)

Derrota 4-0 vs. Brasil (Brasilia)

Empate 0-0 vs. Chile (Lima)

Derrota 1-0 vs. Argentina (Buenos Aires)

La tabla de las Eliminatorias Sudamericanas 2026: