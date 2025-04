César Inga y su deseo de llegar a la Selección Peruana: "Es uno de mis sueños"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

César Inga es una de las notas positivas de Universitario en lo que va de temporada. Ante la lesión de Aldo Corzo, aprovechó los minutos que le dio Fabián Bustos y ahora el nuevo técnico Jorge Fossati.

Así es que César Inga apunta a ser titular otra vez en Universitario de Deportes el sábado contra Cusco FC por la Liga1 Te Apuesto. En conferencia habló de su nivel con la indumetaria crema y espera seguir con su buen desempeño en el corto plazo.

"Yo siempre con mucha tranquilidad y humildad. Trato de ver poco eso y ahora estoy enfocado en la 'U'. Espero poder seguir en el mismo camino", indicó el carrilero de Universitario.

La palabra de César Inga en Universitario de Deportes. | Fuente: RPP

César Inga, uno de los mejores en Universitario

Posteriormente, comentó el interés de la tienda crema desde la temporada pasada cuando vestía la camiseta del ADT.

"Me pone feliz porque desde que estaba en ADT me estaban siguiendo y eso me incentiva a trabajar y mejorar más. Todos los equipos son muy buenos y vamos paso a paso. Sabemos que este campeonato se juega en diferentes lugares del país. Vamos firmes como familia y grupo que somos", sostuvo.

Por último, a César Inga se le preguntó en relación a su deseo de llegar a la Selección Peruana. La bicolor -que ahora dirige Óscar Ibáñez- jugará en junio Colombia y Ecuador por las Eliminatorias al Mundial 2026.

"Todo jugador que inicia en esta carrera con llegar a la selección, vestir los colores de su país. Solo espero seguir por este camino y llegar a la selección porque es uno de mis sueños", agregó.

El presente de Universitario

Universitario marcha como el único líder en el Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto con 23 puntos. Tiene un cotejo pendiente frente a Atlético Grau.

En tanto, en relación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, es último del Grupo B con 3 puntos y en la siguiente jornada recibe a Barcelona SC en el Estadio Monumental U Marathon.

