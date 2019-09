El técnico de Alianza Lima habló tras la derrota de los blanquiazules. | Fuente: RPP Noticias

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, agradeció el esfuerzo de sus jugadores tras la derrota de los blanquiazules en la fecha 9 del Torneo Clausura por la Liga 1 ante Universitario. El técnico uruguayo habló en conferencia de prensa tras el partido.

"El fútbol no es de merecimiento. La justicia en fútbol es el resultado. Le agradezco muchísimo a los jugadores de Alianza por el esfuerzo que hicieron, pero hoy el resultado no fue favorable. Estoy muy conforme con mis jugadores, con las herramientas que tenemos, con las formas que tenemos, pero el resultado fue adverso", afirmó el técnico de Alianza Lima.

Asimismo, Bengoechea aseguró que buscarán alcanzar a los cremas en la tabla. "Los clásicos son importantes. Ahora aumenta la diferencia y se torna más difícil. Mientras haya posibilidades, lo vamos a pelear. Estamos a cinco puntos y, bueno, trataremos de ponernos adelante", afirmó.

El técnico blanquiazul también se pronunció sobre el árbitro del encuentro. "Me pareció un buen arbitraje. Sobre las jugadas que pudieron ser polémicas, todavía no tengo una opinión. Me pareció muy bien lo que hizo [Joel] Alarcón e incluso me acerqué a saludarlo", aseguró.

Sobre la participación de Kevin Quevedo, Pablo Bengoechea aseguró que fue el jugador blanquiazul más peligroso. "Muy conforme con lo que hizo Quevedo. El jugador peligroso que tuvimos que Quevedo. Me pareció que tuvo un buen primer tiempo y en el segundo fue sintiendo el partido. Además, recibió unos golpes y eso también suma al desgaste", finalizó.