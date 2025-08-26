Universitario remitió documento a la Comisión Disciplinaria de la FPF rechazando incidentes ocurridos en el clásico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El clásico se sigue jugando. Franco Velazco, administrador de Universitario, informó que han presentado un documento a la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol “rechazando” los incidentes ocurridos durante el partido con Alianza Lima.

A través de su cuenta de X, aseguró que se le brindaron todas las facilidades al cuadro de La Victoria durante su instancia en el Monumental y que, a pesar de ello, hayan existido provocaciones a los hinchas.

"Como institución, hemos remitido a la Comisión de Disciplina FPF un documento que rechaza los incidentes ocurridos en el Clásico", indica la primera parte del mensaje.

"Universitario brindó todas las facilidades a la delegación visitante y lamentamos que la respuesta haya sido una provocación hacia nuestros hinchas", complementa.

La rivalidad solo debe estar dentro del campo de juego

En el mismo comunicado, Velazco indica que la rivalidad —en los clásicos— solo deben estar dentro de la cancha y que siempre debe primar el respeto. Además, asevera que Universitario siempre tiene el compromiso de brindar un espectáculo deportivo para toda la familia.

"Creemos en un Clásico jugado con fair play y respeto, la rivalidad debe expresarse únicamente en el campo, y en las delegaciones siempre debe primar el respeto", asevera.

"Nuestro compromiso es brindar un espectáculo deportivo seguro y a la altura de lo que merece la familia crema y todo el fútbol peruano. ¡Y Dale U!", finaliza.