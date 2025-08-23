Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: se enfrentan en el Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: se enfrentan este domingo 24 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental, desde las 5:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por GOLPERU y Movistar Play. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás tener por RPP.pe.

Universitario vs Alianza Lima: altas y bajas para el clásico del Torneo Clausura 2025



Universitario no tendrá a disposición a Rodrigo Ureña, quien sufrió una lesión en el partido de Copa Libertadores. El cuadro de La Victoria, en tanto, no tendrá a Paolo Guerrero, Piero Cari y Pablo Lavandeira. Pero, sí estará en la convocatoria Pedro Aquino.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Alianza Lima en vivo por el clásico del Torneo Clausura 2025?



El partido entre Universitario vs Alianza Lima está programado para el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80 093 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima en vivo por el clásico del Torneo Clausura 2025?



En Perú, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:30 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:30 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:30 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 6:30 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 6:30 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 6:30 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 4:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 6:30 p.m.



En España, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 12:30 a.m.



¿Qué canales transmiten el Universitario vs Alianza Lima en vivo por TV?



El partido entre Universitario vs Alianza será transmitido EN VIVO por GOLPERU (14 y 714 HD). Vía streaming, se podrá ver por Movistar Play. Por radio, será transmitido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. En tanto que RPP.pe tendrás los goles y todas las incidencias.

Universitario vs Alianza Lima: alineaciones posibles

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.