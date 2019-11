Alberto Quintero tiene contrato hasta fines de 2020. | Fuente: Club Universitario de Deportes

A fines del año pasado, Alberto Quintero renovó por dos temporadas con Universitario de Deportes. Sin embargo, su continuidad en 2020 no está asegurada. Así lo dio a conocer este miércoles el atacante crema, al asegurar que tiene ofertas interesantes.

"Tengo un año más de contrato, pero me han llegado ofertas muy buenas. Yo me quiero quedar en la 'U' por mi familia, por mis hijas, por la estabilidad de ellas, porque han hecho sus amistades aquí, pero nosotros somos profesionales. Ahorita me debo al club Universitario, pero si llega otra oportunidad hay que evaluarla. El club tiene que tener consideración", dijo al salir de Campo Mar.

El panameño dejó entrever que espera un aumento en su salario para poder continuar en Universitario de Deportes. "Tengo ofertas del fútbol peruano y de afuera. Espero que la 'U' tome consideración de eso y pueda hacer su propuesta lo antes posible. No estoy exigiendo mucho, exijo estabilidad por mis niñas. Si llega una oferta mejor, el club la tiene que evaluar. Ojalá sean conscientes y valoren el esfuerzo, valoren lo que estoy pidiendo. Siempre he puesto el pecho, he demostrado que le tengo mucho cariño a la institución", aseguró.

No es la primera vez que Alberto Quintero tendría ofertas de clubes peruanos. Al terminar la temporada 2018, se conoció que Alianza Lima, clásico rival de la escuadra merengue, mostró interés por el también atacante de la Selección de Panamá.

Respecto a la posible partida de Ángel Comizzo, seguró que "se debería quedar porque hizo una muy buena campaña. No se pudo lograr el objetivo, pero se hizo un buen año. Creo que su mensaje suena a despedida, pero han vuelto a hablar con él. Esperemos que sea positivo para el grupo y la institución".