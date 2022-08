Alberto Quintero llegó a Universitario de Deportes en la temporada 2017. | Fuente: Club Universitario de Deportes

El pasado sábado, un día antes del partido ante ADT, el plantel Universitario de Deportes viajó a Jauja para disputar el encuentro correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clusura de la Liga1 Betsson 2022. Una de las sorpresas en la lista de convocados fue la ausencia de Alberto Quintero, extremo que suele ser titular en el equipo de Carlos Compagnucci.

De los 26 partidos que lleva la 'U' en la presente temporada del torneo local, el panameño jugó 23, de los cuales fue titular en 16. Hizo un gol a Deportivo Municipal, partido que los merengues perdieron 2-1 en el Torneo Apertura.

Aunque ya se había adelantado en RPP Noticias que su baja se debía a un tema físico en los últimos trabajos previo al vuelo, ya se conoció cuál es el diagnóstico de su lesión, según la información que llega de fuentes del club. El panameño sufrió un esguince de tobillo que lo obligó a perderse un encuentro. Su presencia en el partido ante Ayacucho FC está todavía en duda.

En la última jornada, su reemplazante en el '11' titular de Universitario de Deportes fue Jean Valladolid, extremo de categoría 2002 que tiene el record de goleador histórico del cuadro crema con 88 tantos en la Copa Federación.

Alberto Quintero no descartó jugar en Alianza Lima

Alberto Quintero concluye su vínculo con Universitario en diciembre del 2022, fecha para la que incluso ya contaría con la nacionalidad peruano. Así, una semana atrás, el delantero panameño fue consultado si jugaría en el futuro por Alianza Lima, dejando abierta la opción de trasladarse a La Victoria.

“Uno como jugador es un trabajador. Uno no puede cerrar puertas a nadie, a ningún club. Tendría que tomar mejor decisión porque seguro no sólo llegaría esa, tendría que analizar cuál es la mejor opción para mí”, manifestó en diálogo con El Marcador, medio de su país.

En ese sentido, Alberto Quintero precisó que su deseo es continuar aún en Universitario, antes de retornar al fútbol de su país.

“A mí me gustaría mantenerme, si se puede, unos tres o cuatro años al alto nivel. Tengo físico privilegiado, hay ‘negritime’ para rato. Si me da, me gustaría jugar un año en Universitario, antes de ir a Chorrillos FC, que me gustaría brindarle un año de mi carrera cuando vaya a finalizar”, detalló.