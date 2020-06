Aldo Corzo, capitán de Universitario de Deportes. | Fuente: Liga 1

Aldo Corzo quiere pasar a la historia de Universitario de Deportes y por ello afirmó que la única manera de hacerlo es salir campeón de la Liga 1 Movistar.

“La única forma de quedar en la historia de Universitario, que es el más grande del país, es saliendo campeón. Si quedas segundo la gente no se acuerda de ti, así que ser campeón es el sueño que tengo”, declaró Corzo a Gol Perú.



Además el también defensa de la Selección Peruana indicó que los jugadores de Universitario ya están listos para volver a entrenar en medio del nuevo coronavirus. “Estamos con la ilusión de volver lo más rápido posible para volver a donde estábamos. Sería una buena opción que el torneo se juegue en Lima por un tema de salud”, agregó.

Corzo tiene la intención de salir al extranjero, pero en caso no se concrete desea seguir en el cuadro crema. “Tengo contrato con la ‘U’ hasta el próximo año. Me gustaría salir al extranjero en algún momento de mi carrera, pero si me quedo en el Perú me gustaría hacerlo por siempre en Universitario".

“Hemos llegado a un buen acuerdo con la dirigencia que nos beneficie a ambos. El club hará todo lo posible para que Gregorio Pérez y los jugadores que están fuera vuelvan pronto”, culminó.