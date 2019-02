Alejandro Hohberg llegó a Universitario de Deportes y su presencia no pasa desapercibida. El extremo de 27 años lleva un gol en el campeonato de la Liga 1 y es uno de los mejores del plantel dirigido por Nicolás Córdova.

En este panorama, Hohberg afirmó que si le hace un gol a Alianza Lima no tendrá reparos en festejar con sus compañeros y con los hinchas de Universitario, a pesar de su pasado blanquiazul.

"Siempre hay que festejar los goles. Obviamente que hacer un gol en un clásico es muy lindo y lo festejaría con mi equipo. Esperemos cómo se presenta el partido, y siempre sin faltar el respeto a nadie", señaló Hohberg para Movistar Deportes.

"No conozco a nadie que no grite un gol en un clásico. Nada más que eso. Por mi parte nunca habrá algo de polémica ni falta de respeto, pero obviamente me gustaría hacer un gol en ese partido porque sé el equipo que defiendo y sería importante ganar", agregó.

Hohberg llegó a Universitario en medio de la polémica después de jugar dos temporadas en Alianza Lima.

El cuadro crema visitará a Alianza Lima el 14 de abril por la fecha 9 de la Liga 1.