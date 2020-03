Alejandro Hohberg fichó por Universitario en 2019 tras pasar por Alianza Lima | Fuente: Andina

Alejandro Hohberg afronta su segunda temporada con la camiseta de Universitario de Deportes, donde se ha consolidado como una de las piezas fundamentales del ataque diseñado por Gregorio Pérez. Luego de llegar a tienda crema tras su paso por Alianza Lima, el atacante se animó a responder si volvería a fichar por el cuadro blanquiazul, ahora que defiende a la ‘U’.

“Hoy en día no lo pienso, tengo contrato con Universitario, estoy bien. Para mí sería más polémico todavía, me dirían que no tengo bandera”, contó en entrevista al canal de YouTube ‘La Banca’.

“Cuando surgió la posibilidad de ir a la ‘U’, yo todavía estaba en negociaciones con Alianza, prácticamente tenía todo areglado. Me parecía raro hacer un cambio tan radical, teniendo en cuenta la continuidad que tenía en Alianza. Yo tengo muchos retos personales que van más allá de cualquier opinión. Sabia que me había ido bien en Alianza y quería saber si estaba a la altura de hacer lo mismo en la ‘U’ y ojalá que también pueda ser campeón”, destacó Hohberg, sobre el momento cuando se unió a Universitario en enero de 2019.

Antes del cambio de institución, Alejandro mencionó que tuvo la posibilidad de emigrar a Estados Unidos. “Cuando pasó lo de Alianza, tenía algo relativamente concreto de la MLS. Lo más fácil era esperar porque no estaba cerrado EE. UU., que podía llevar 15 días y era un riesgo. Luego estaba más cerca de llegar a otro club de Perú. Cuando volví de mis vacaciones el 4 de enero, ese día Nicolás Córdova (extécnico de Universitario) fue a mi casa, conocía a mi empresario y conversamos casi 4 horas”, reveló.

Alejandro Hohberg, que en el fútbol peruano ha jugado por Melgar, San Martín, César Vallejo, Alianza Lima y ahora en Universitario, concluye que pertenecer a las instituciones más populares del país significan un reto más complicado para los futbolistas.

“Cuando me tocó ir a la U, en otros clubes tenía mejores propuestas, pero lo tomé más por un reto y por la importancia que tiene ser jugador de Universitario. No es lo mismo hacer un gol en Alianza o la U, que hacerlo en equipos chicos. La presión te hace estar en buen nivel y la critica es mucho más fuerte. Es una exigencia que quería tener cada fin de semana y creo que eso está bueno”, dijo.