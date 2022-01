La posición de Universitario ante el interés de San Lorenzo | Fuente: Universitario

“Alex Valera es el ‘9’ de Universitario”. Aquella fue la contundente respuesta de Gregorio Pérez cuando fue consultado si la ‘U’ buscaría un centrodelantero para la temporada 2022. El entrenador uruguayo respaldó al goleador merengue en el 2021 y tiene su plena confianza en él para liderar el ataque.

No obstante, desde Argentina apareció la información que el futbolista de 24 años fue ofrecido a San Lorenzo. El periodista Gonzalo Arellano señaló que le nombre de Alex Valera llegó hasta el equipo que ahora está a cargo de Pedro Troglio, el exentrenador de Universitario.

En el ‘Cuervo’, uno de los clubes grandes de Argentina y que este año no competirá a nivel internacional, no descarta la posibilidad de contar con el integrante de la Selección Peruana, pero RPP Noticias pudo conocer que hasta el momento no existió una comunicación hacia Universitario





¿Alex Valera se va de Universitario?

Alex Valera fue el goleador de Universitario en la temporada 2021 | Fuente: Universitario

Tras aparecer en la Liga 1 con Deportivo Llacuabamba en 2020, su primera vez en la máxima categoría del fútbol peruano, fue fichado en el curso siguiente por Universitario. Con la ‘U’ completó un total de 13 goles y brindó 6 asistencias. También fue considerado por Ricardo Gareca para integrar la Selección Peruana, siendo parte de los convocados para la Copa América 2021.

Alex Valera sostendrá su segunda temporada en Universitario, dado que tiene contrato hasta el 2023. De prosperar el interés de San Lorenzo, tendrían que darse los contactos entre ambos clubes.

Sin embargo, fuentes de Universitario indicaron a RPP que consideran al futbolista de 25 años “intransferible”. Cabe precisar que actualmente Gregorio Pérez considera a Alex Valera como centrodelantero titular. Desprenderse de él obligaría a buscar una alternativa en el mercado peruano, pues sus plazas de extranjeros ya las tienen ocupadas.

En todo caso, la ‘U’ aguardará hasta el miércoles 12 de enero el tema de la nacionalización del panameño Alberto Quintero. Si esta prospera, ‘Chiquitín’ será inscrito como peruano y la directiva buscará un fichaje extranjero en ataque, según confirmó el administrador Jean Ferrari.





