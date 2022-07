Alex Valera, delantero de la 'U', pasó antes por Llacuabamba. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario de Deportes tiene en Alex Valera a su principal hombre gol. El delantero de 24 años es el máximo artillero no solo del equipo, sino de la Liga1 Betsson 2022 con 12 tantos. Los dos últimos los hizo de forma consecutiva.



Ese gran momento, sumado a sus habituales convocatorias a la Selección Peruana, ha despertado el interés de más de un club a nivel internacional. Hace algunas semanas, Rosario Central, de Argentina, lo incluyó en su lista de objetivos, aunque finalmente el fichaje no se concretó. Ahora, se conoció que la directiva merengue recibió comunicación desde el Medio Oriente.

El pasado domingo, en diálogo con DirecTV Sports, Jean Ferrari, administrador del club, admitió que, horas antes, ese mismo día, le llegó una oferta por el atacante. "Estamos analizando, viendo. He tenido comunicación con cerca de cuatro personas. Pero de forma concreta han llegado dos ofertas que, evidentemente, no llegan a cumplir con los montos que estamos apuntando de cara a una a lo que vale y a lo que posiblemente pueda valer más adelante”, dijo.

Este miércoles, en RPP Noticias, confirmamos que la propuesta es de Arabia Saudita, específicamente del Al-Fateh, equipo en el que, actualmente, se desempeña Christian Cueva, compañero de Alex Valera en la blanquirroja.

Sin embargo, aunque la oferta económica ya fue realizada, conocimos que esta no cumple las expectativas de la dirigencia de Universitario de Deportes. Además, deportivamente, el entrenador Carlos Compagnucci cuenta con él en el plantel. Desde el cuerpo técnico, entienden que su ausencia significaría una baja sensible de cara a los objetivos trazados. En líneas generales, según entienden los representantes del club, el perjuicio superaría al beneficio, por lo que, salvo que la oferta mejore considerablemente, la venta no es opción.

Palabra de Carlos Compagnucci

Universitario de Deportes enfrentará el domingo, a partir de las 3:30 pm., a Carlos Stein, por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2022. El equipo viene de golear por 4-0 a la Universidad San Martín. Carlos Compagnucci, entrenador del equipo 'crema', se refirió a su actualidad y expectativas.

"Las emociones que tengo hoy son más fuertes que las tuve la primera vez. Lógicamente conocía a Universitario pero hoy, ya después de haber trabajado acá, tengo otras sensaciones, que son buenas pero a la vez siento esa responsabilidad que antes no la tenía. Sé bien lo que representa la 'U' pero tengo otra base de muchos años de entrenador. Las emociones son fuertes", indicó el entrenador a las redes sociales del club.