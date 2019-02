Claudio Vivas no colocó a Alexander Succar en la lista de concentrados para el partido ante Alianza Lima. | Fuente: Composición RPP

En Sporting Cristal ya conocen del interés de parte de Universitario de Deportes para contar con Alexander Succar. Sin embargo, Claudio Vivas, entrenador del elenco rimense, aseguró que el delantero de 23 años está en sus planes para esta temporada.

"Alexander Succar está en el plantel y es tomado en cuenta. Es cierto que hubo un interés por él y es un jugador buscado, pero calculo que en los próximos días se resolverá el tema. Él está dentro de la plantilla y lo considero, no estuvo ante Alianza porque no estaba físicamente recuperado", dijo el estratega argentino en Fox Sports.

Por otra parte, Claudio Vivas dio detalles de la exclusión de Alexander Succar de la banda de suplentes para el partido contra Alianza Lima y señaló que esta se dio porque no se había recuperado del todo de una inflamación que sufrió a mitad de semana.

"El jueves Alexander Succar tuvo una inflamación en la zona que tuvo la lesión el año pasado y no estaba bien como para poder integrar la banca de suplentes, por lo que decidimos desplazarlo. Lo mismo pasó con Revoredo: cuando un futbolista no está al 100%, no es necesario arriesgarlo. Más aún cuando tienes chicos agazapados que pueden ingresar", finalizó Claudio Vivas.