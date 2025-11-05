Álvaro Barco sobre la posibilidad de incorporar a Christian Cueva en Universitario: "Vamos a tomar decisiones responsables"

¿Descartado? Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, habló sobre la posibilidad de incorporar a Christian Cueva al cuadro tricampeón.

En conversación con Tiempo Crema, el exfutbolista indicó que conoce a Aladino desde que tiene 13 años, pero nos temas de incorporaciones lo decidirá con el técnico Jorge Fossati. Sin embargo, les pidió a los hinchas de la 'U' estar tranquilos porque tomará "decisiones responsables".

"Mi relación con (Christian) Cueva es la mejor. Hoy, incluso, comparte un equipo con mi hijo, eso lo saben todos. A Cueva lo conozco desde que tiene entre 13 y 14 años, cuando lo llevamos al club", indicó al inicio.

"Pero, como te repito, son temas que yo quiero discutir con Jorge (Fossati)... sin duda, el entrenador tendrá mucho que decirnos, así que no quiero definir nada en este sentido. Pero, que se queden tranquilos los hinchas que vamos a tomar decisiones responsables y que el 80% de la plantilla que ha terminado en el mejor nivel que la vamos a mantener en el 2026", complementó.

Álvaro Barcos y los refuerzos para la temporada 2026

Por otro lado, a ser consultado sobre las incorporaciones al equipo, dijo que harán diferentes análisis para tomar las mejores decisiones, pero resaltó que el 80% del equipo campeón tiene contrato vigente.

"Son todos temas de análisis que se tiene que hacer en conjunto. Como te digo, hemos conseguido el campeonato de manera temprana, así que tenemos un espacio interesante en poder analizarlo adecuadamente con el técnico, con la presidencia del club, con la administración, porque hay diferentes factores que uno tiene que valorar más allá de lo deportivo", afirmó.

"El 80% de la plantilla está renovada. Hay tranquilidad en el comando técnico y lo que pueda renovarse y venir como jugadores nuevos van a fortalecer esta estructura", finalizó.

