Todo un crema: Carlos Vílchez cumplió apuesta hecha con 'Cuto' Guadalupe por tricampeonato de la 'U' [VIDEO]

Carlos Vílchez cumplió apuesta hecha con Luis 'Cuto' Guadalupe por tricampeonato de la 'U'.
Carlos Vílchez cumplió apuesta hecha con Luis 'Cuto' Guadalupe por tricampeonato de la 'U'. | Fuente: Instagram (universitario1924)/(mqmtvoficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

A pesar de ser un hincha confeso de Alianza Lima, Carlos Vílchez se puso un pijama con los colores y símbolos de Universitario de Deportes. "¡Ah, soberbio!", expresó el 'Cuto'.

Carlos Vílchez cumplió apuesta hecha con Luis 'Cuto' Guadalupe por tricampeonato de la 'U'
Carlos Vílchez cumplió apuesta hecha con Luis 'Cuto' Guadalupe por tricampeonato de la 'U'. | Fuente: TikTok (Luis Alberto Guadalupe)

Cumplió su palabra. Carlos Vílchez se puso un pijama con los colores y símbolos del club Universitario de Deportes. Esto, como parte de la apuesta hecha con el exfutbolista Luis 'Cuto' Guadalupe.

Fue durante la transmisión del programa Mande quien mande, este miércoles, que el popular actor cómico decidió ponerse el conjunto en alusión al tricampeonato del equipo merengue conseguido la semana pasada.

El mismo 'Cuto' fue quien subió un video en sus redes sociales donde se ve a Vílchez, confesó hincha de Alianza Lima, ponerse una polera crema con el símbolo de la 'U', así como un pantalón granate con los íconos del equipo tricampeón del fútbol peruano.

"Apuestas son apuestas. Hay que saber pagarlas", expresó entre risas el también conductor de televisión mientras 'Cuto' Guadalupe lo terminaba de vestir con las pantuflas y una gorra para dormir con el símbolo de Universitario.

"Lo veo desesperado por cambiarme. Ni a sus hijos los cambia así", dijo Vílchez al exjugador de fútbol, quien empezó a bromear y reír junto al cómico mientras miraban la cámara.

"El primer paso ya se cumplió. Carlos Vílchez lució el pijama de la 'U'. Ahora le falta realizar sus contenidos por la noche desde su camita. Dale 'U'", escribió Guadalupe en la publicación del divertido video.

Carlos Vílchez se puso un pijama con los colores y símbolos de Universitario de Deportes.
Carlos Vílchez se puso un pijama con los colores y símbolos de Universitario de Deportes. | Fuente: Instagram (mqmtvoficial)

‘Cuto’ Guadalupe le ganó apuesta a Carlos Vílchez por tricampeonato de la 'U'

Luis 'Cuto' Guadalupe le ganó una apuesta realizada al cómico Carlos Vílchez, confeso hincha de Alianza Lima. Esto, luego de que Universitario se consagrara tricampeón del fútbol peruano al ganarle por 2 a 0 al conjunto de ADT en Tarma el último domingo 26 de octubre.

"Te dije: ¡Ah, soberbio! Nosotros apostamos que, si tu equipo (Alianza Lima) campeonaba, yo iba a correr en hilo por el circuito de playa un kilómetro y tú me ibas a grabar. Si yo ganaba el tricampeonato, te dije que tú ibas a estar dos días con el pijama de Universitario", señaló el popular 'Cuto' en un video.

Este mensaje del exdelantero peruano no pasó desapercibido por Carlos Vílchez quien publicó otro video en su cuenta de Instagram felicitando al equipo de Universitario por coronarse tricampeón y recordando la apuesta con 'Cuto'.

"Este era un secreto, ‘Cuto’. Esto era entre tú yo nomás, esto nunca se supo, pero tú lo colgaste en tus redes. La gente está ahí que me da de alma. Está bien, perfecto, no hay ningún problema. Sé aceptarlo, se perdió y ya está, listo", sostuvo Vílchez.

Es así como el exintegrante de JB resaltó que cumpliría su apuesta al considerarse "un caballero". "Ustedes han logrado el ‘tri’, no me queda de otra, me tengo que poner ese pijama de Universitario. Sí lo voy a hacer porque soy un caballero. La gente de Alianza, los aliancistas de corazón somos caballeros. Siempre pagamos nuestras apuestas. ’Parao’ y sin polo te espero", sostuvo.

Carlos Vílchez anunció la muerte de su mascota con emotivo post

Carlos Vílchez conmovió a todos sus seguidores en redes sociales al anunciar la muerte de su mascota Silver. Por medio de un sentido post, el popular actor cómico compartió una foto al lado de su perro con quien vive hace más de diez años.

“Todos los que amamos a nuestras mascotas (…) sabemos que en algún momento se van a ir, pero jamás estaremos preparados para ese horrible día”, comenzó diciendo el exintegrante del elenco de JB Noticias días atrás.

Para Vílchez perder a su pastor alemán de nombre Silver viene significando una etapa dolorosa para él y su familia.

“El dolor que tengo en mi corazón en estos momentos es muy fuerte. Solo me deja tranquilo saber que te fuiste sin ningún dolor (…) y también sé que algún día nos encontraremos en algún lugar (…) ya eres un angelito perruno más”, sostuvo.

Finalmente, el también conductor de televisión se despidió del can guardando la esperanza de reencontrarse algún día. “Nunca olvides que jamás dejaremos de amarte (…) en esta vida o en la que exista (…) Te amo rey de mi vida. Descansa en paz, mi Silver”, escribió.

@cutoguadalupe16 El primer paso ya se cumplió. Carlos Vilchez lució el pijama de la 'U'. Ahora le falta realizar sus contenidos por la noche desde su camita. Dale 'U'. @universitario1924 @mitiovilchezoficial #viral #viral @Universitario ♬ sonido original - Luis Alberto Guadalupe

