Todo un crema: Carlos Vílchez cumplió apuesta hecha con 'Cuto' Guadalupe por tricampeonato de la 'U' [VIDEO]

Carlos Vílchez se puso un pijama con los colores y símbolos de Universitario de Deportes. |
Fuente: Instagram (mqmtvoficial)
‘Cuto’ Guadalupe le ganó apuesta a Carlos Vílchez por tricampeonato de la 'U'
Luis 'Cuto' Guadalupe le ganó una apuesta realizada al cómico Carlos Vílchez, confeso hincha de Alianza Lima. Esto, luego de que Universitario se consagrara tricampeón del fútbol peruano al ganarle por 2 a 0 al conjunto de ADT en Tarma el último domingo 26 de octubre.
"Te dije: ¡Ah, soberbio! Nosotros apostamos que, si tu equipo (Alianza Lima) campeonaba, yo iba a correr en hilo por el circuito de playa un kilómetro y tú me ibas a grabar. Si yo ganaba el tricampeonato, te dije que tú ibas a estar dos días con el pijama de Universitario", señaló el popular 'Cuto' en un video.
Este mensaje del exdelantero peruano no pasó desapercibido por Carlos Vílchez quien publicó otro video en su cuenta de Instagram felicitando al equipo de Universitario por coronarse tricampeón y recordando la apuesta con 'Cuto'.
"Este era un secreto, ‘Cuto’. Esto era entre tú yo nomás, esto nunca se supo, pero tú lo colgaste en tus redes. La gente está ahí que me da de alma. Está bien, perfecto, no hay ningún problema. Sé aceptarlo, se perdió y ya está, listo", sostuvo Vílchez.
Es así como el exintegrante de JB resaltó que cumpliría su apuesta al considerarse "un caballero". "Ustedes han logrado el ‘tri’, no me queda de otra, me tengo que poner ese pijama de Universitario. Sí lo voy a hacer porque soy un caballero. La gente de Alianza, los aliancistas de corazón somos caballeros. Siempre pagamos nuestras apuestas. ’Parao’ y sin polo te espero", sostuvo.
Carlos Vílchez anunció la muerte de su mascota con emotivo post
Carlos Vílchez conmovió a todos sus seguidores en redes sociales al anunciar la muerte de su mascota Silver. Por medio de un sentido post, el popular actor cómico compartió una foto al lado de su perro con quien vive hace más de diez años.
“Todos los que amamos a nuestras mascotas (…) sabemos que en algún momento se van a ir, pero jamás estaremos preparados para ese horrible día”, comenzó diciendo el exintegrante del elenco de JB Noticias días atrás.
Para Vílchez perder a su pastor alemán de nombre Silver viene significando una etapa dolorosa para él y su familia.
“El dolor que tengo en mi corazón en estos momentos es muy fuerte. Solo me deja tranquilo saber que te fuiste sin ningún dolor (…) y también sé que algún día nos encontraremos en algún lugar (…) ya eres un angelito perruno más”, sostuvo.
Finalmente, el también conductor de televisión se despidió del can guardando la esperanza de reencontrarse algún día. “Nunca olvides que jamás dejaremos de amarte (…) en esta vida o en la que exista (…) Te amo rey de mi vida. Descansa en paz, mi Silver”, escribió.