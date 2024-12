Andy Polo cuestiona a Christofer Gonzales tras su salida de la 'U': "Uno debe ser agradecido con el club que te dio a conocer"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La salida de Christofer Gonzales de Universitario, a mitad de temporada, sigue generando repercusión. Andy Polo, uno de los referentes del cuadro Crema, aseguró que no le dolió la salida de 'Canchita', sino la manera en como se expresó del equipo y sus compañeros.

"No nos dolió que se vaya a otro equipo o a Sporting Cristal, nos dolió más cómo se expresa. Uno siempre debe ser agradecido con el club que te hizo conocer. Él es 'Cancha' ahorita por la 'U'", indicó en un primer momento para Y uno feliz.

"Para mí, siempre debe estar agradecido con el club que te dio a conocer. A mí sí me molestó que se exprese así de la 'U'. Y no solamente de la 'U', sino de sus propios compañeros. Que se exprese así de la 'U', de sus compañeros, deja mucho que desear", complementó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Andy Polo no fue el único

Los otros jugadores que hablaron de Christofer Gonzales fueron Aldo Corzo y Edison Flores. El capitán del bicampeón confesó que él habló con 'Canchita' antes de que llegará a Universitario, mientras que 'Orejas' aseguró que le decepcionó las declaraciones del ahora futbolista de Sporting Cristal.

"Con 'Cancha' siempre he tenido una buena relación. Es más, antes que él venga, hablé con él para que venga. Lamentablemente, las cosas no le salieron bien en el club. A mí, y a todos, no nos gustó como declaró porque nosotros sí le abrimos las puertas del club en todo aspecto, lo tratamos como un referente y le dimos todas las posibilidades para que él pueda estar bien", indicó Corzo.

"Yo tengo mucha más comunicación con 'Cancha' y le tengo un gran aprecio y cariño, pero me decepcionó mucho. A todos les puede ir mal o les puede ir bien en el campo", dijo Flores.