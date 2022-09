Andy Polo | Fuente: Universitario de Deportes

Este domingo Universitario de Deportes jugará ante Sport Boys por la fecha 11 del Torneo Clausura en el estadio Iván Elías Moreno y, por su parte, Andy Polo se refirió a este importante encuentro y a la posibilidad de ser el delantero que reemplace a Alexander Succar.

"Haber ganado el clásico nos permite estar arriba, sabemos que este escudo siempre tiene que estar arriba, pelear el título y lo estamos consiguiendo. Ahora nos toca un rival difícil como Sport Boys y tenemos que sacar los tres puntos", indicó Polo a las redes sociales del club 'crema'.

En tanto al rival, Polo agregó: "He visto partidos del Boys y están jugando bien, es un rival duro y fuerte. Pese a las adversidades que ellos tengan, nosotros lo tenemos que tomar con la mayor seriedad posible porque para nosotros esos tres puntos son vitales".

Sobre la posibilidad de ser el '9' de la 'U' en reemplazo de Alexander Succar, el futbolista indicó: "Conozco esa posición y si el profe me requiere ahí, me prepararé para dar un buen espectáculo. Le diría al hincha que siga creyendo en nosotros, vamos a dar todo hasta el final y buscaremos sacar las mayor posibilidad de puntos".

Por otro lado, Andy Polo también fue consultado sobre el clásico ganado a Alianza Lima por 2-0 el pasado domingo en el estadio Alejandro Villanueva: "No soy de ver mucho los medios, pero me dijeron que durante la semana solo se hablaba del equipo rival y que la U no tenía muchas armas por lo que había sucedido en el primer clásico, por cómo veníamos. Eso también nos fortalece a nosotros para poder callar bocas pero dentro del campo, jugando".