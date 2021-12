Ángel Cayetano fue nominado como Mejor Jugador del Campeonato Uruguayo 2021 | Fuente: Universitario

Entre los destacados del torneo 'charrúa'. El centrocampista Ángel Cayetano, flamante fichaje de Universitario de Deportes, fue nominado para la elección del mejor futbolista del Campeonato Uruguayo 2021 y también para integrar el equipo ideal del campeonato.

Ángel Cayetano, de 30 años, jugó en la reciente temporada por el Cerro Largo de su país, con el que en la liga local participó de 28 encuentros (24 como titular) y contribuyó con 4 goles. Su equipo fue protagonista del Torneo Clausura y en la tabla anual obtuvo el quinto lugar de la clasificación.

El nuevo futbolista de Universitario se desempeña principalmente como centrocampista defensivo, pero en la reciente campaña jugó como zaguero central, posición por la que fue nominado en Uruguay.





¿En qué posición jugará Cayetano en Universitario?

Una de las interrogantes en el plantel de la 'U' para la temporada 2022 es en qué posición utilizará el técnico Gregorio Pérez a Ángel Cayetano. Como mediocampistas ya cuenta con Armando Alfageme, Gerson Barreto y Jorge Murrugarra como principales elementos. Se sumó Alfonso Barco y Rafael Guarderas será una opción como carrilero por el sector izquierdo.

En el amistoso de pretemporada ante Municipal, el estratega uruguayo conformó una zaga central con tres integrantes, siendo Ángel Cayetano el líbero del equipo. Esta sería una muestra de la función que cumpliría en el equipo.

"He jugado siempre de volante central, defensivo. Este torneo que pasó, me tocó jugar en la defensa, pero donde me necesite el equipo trataré de cumplir la función de la mejor forma", señaló Cayetano el día de su presentación.

