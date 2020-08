Ángel Comizzo logró su primera victoria con Universitario en la temporada | Fuente: Prensa U

Universitario de Deportes venció 2-0 a San Martín por la octava jornada de la Liga 1 Movistar, siendo el primer triunfo de los 'cremas' con Ángel Comizzo desde que retornó a la dirección técnica del equipo.

"Fue un rival durísimo, porque San Martín es un equipo joven, con dinámica, buen trato de balón y es un elenco trabajado. Sabíamos que el partido iba a ser complicado, que teníamos que estar muy atentos. Por momentos nuestro equipo jugó bien, por momentos fuimos intensos. En seis meses este es el segundo partido y trabajamos bien el compromiso", dijo el estratega argentino tras el partido.

La 'U' consiguió marcar durante los primeros 10 minutos del complemento, donde el entrenador considera pasó el momento clave para el resultado final.

"Definimos el juego en ese lapso. Corregimos algunas cosas que detectamos en el entretiempo y a partir de ahí surgieron los espacios, donde llegaron los goles", analizó.

Alexander Succar fue el '9' titular frente a los 'santos', pero coincidió durante un perido de juego con Jonathan Dos Santos, el goleador del plantel que reapareció tras su lesión.

"Me gustó mucho, porque se vio cómo trabajaron los dos. No pudimos mantenerlos mucho tiempo en cancha porque Alexander hizo un gran desgaste y no sabemos si jugamos en tres o cuatro días, pero lo más probable es que sí. Corrió mucho por el equipo, fue solidario y cuando tuvimos la oportunidad los juntamos y pasaron cosas interesantes. Va a ser progresivo, no será de todos los partidos", explicó.

En la próxima fecha, Universitario se medirá frente a Cienciano, aunque todavía no se ha definido la programación de la novena jornada.

"Nos gustaría mucho poder saber cuándos vamos a jugar y poder planificar bien el partido, el desgaste de los jugadores. Esto se da lamentablemente en un coyuntura complicada y tenemos que adaptarnos. No es bueno que nosotros juguemos dentro de 48 o 72 horas, mientras el rival (Cienciano) lo hizo el martes, pero si nos toca lo tendremos que hacer, no nos vamos a quejar", remarcó Comizzo.