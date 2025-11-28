"Gracias por tu garra": Universitario anunció la salida de Sebastián Britos

Se terminó un ciclo en Universitario. El cuadro Crema anunció la no continuidad de Sebastián Britos para la próxima temporada. A través de un comunicado, el tricampeón peruano despidió al uruguayo, quien alzó dos veces el título nacional.

"Por siempre en nuestra historia, Seba. Agradecemos a Sebastián Britos Rodríguez pro la garra y el profesionalismo brindados en la obtención de los títulos nacionales 2024 y 2025. ¡Éxitos en tus próximos retos!", fue el comunicado que emitió Universitario en sus redes sociales.

Los números de Sebastián Britos en Universitario

Sebastián Britos llegó a Universitario en la temporada 2014 proveniente de Liverpool de su país y, de inmediato, se hizo dueño del arco Crema.

En su primer año, atajó en 33 encuentros, con un porcentaje 82.7 atajadas en Liga1 y 47.1 en Copa Libertadores. Y en el 2025, el uruguayo bajó su porcentaje de atajadas a 77.5 en Liga1, pero duplicó el número en Copa Libertadores (77.8%).

En total, logró cuatro torneos cortos (Apertura y Clausura 2024, y Apertura y Clausura 2025), así como dos títulos nacionales (2024 y 2025). Además, fue considerado el mejor arquero de la Liga1 2024.