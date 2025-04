César Inga quiere seguir brillando en Universitario: "Voy a pelear por un puesto"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La gran revelación de los últimos partidos de Universitario ha sido César Inga. El futbolista, quien puede jugar como central, lateral y extremo, se ha ganado a pulso un puesto en el once titular y espera mantenerse en el equipo en los siguientes encuentros.

En conversación con los medios de comunicación, el ex ADT indicó que seguirá peleando por un puesto y que "dará todo" en donde le toque estar.

“Como dije al comienzo, cuando llegué: voy a pelear por un puesto y, donde me toque, siempre voy a dar todo de mí por esta linda camiseta”, indicó en un primer momento.

Luego, afirmó que Aldo Corzo fue quien más lo apoyó en los últimos encuentros donde le tocó ser titular. "Aldo, justo ayer, me habló de que tome este momento con humildad, que siga trabajando, que no me desespere. A seguir así por ese paso y agradecido con las personas, con mis compañeros que me han dado la confianza y me hablan”, complementó.

Fossati y el triunfo sobre Barcelona

En tanto, al ser consultado sobre la llegada de Jorge Fossati, enfatizó que sus compañeros de equipo ya le contaron cómo es su metodología de trabajo y que espera con ansias el primer entrenamiento.

“Mis amigos me comentaron que es un técnico muy bueno, que sabe llegar al jugador. Mañana ya entrenaremos con el profesor y vamos a ver qué propone”, comentó Inga.

Por último, habló sobre la victoria sobre Barcelona por la Copa Libertadores. “Un rival difícil, duro, de alto nivel. Importante porque no sacábamos un triunfo de visita y creo que este es un partido histórico, pero vamos a seguir, nos metemos ahí a la pelea y ahora tenemos que sacar los tres puntos aquí en casa”, finalizó.