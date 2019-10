Brayan Velarde / Christian Ramos. | Fuente: Club Universitario de Deportes

De los ocho partidos que Christian Ramos ha jugado con Universitario de Deportes, seis lo hizo como titular. Y en los dos últimos compartió zaga central con Brayan Velarde, defensa de 20 años que ha tenido continuidad en las últimas dos temporadas.

El exjugador de la Selección Peruana conversó este martes con Fútbol como cancha de RPP Noticias y se refirió a Velarde. "Me gusta mucho, es un buen central. Técnicamente, para mí, es muy bueno. Es difícil de pasar y va a ir aprendiendo. Me gusta, me parece buen central", dijo.

Respecto a aquello que aún tiene que aprender, y con la experiencia que haber vestido la camiseta blanquirroja le da, Christian Ramos, quien llegó a Universitario de Deportes a mediados de 2019, se animó a contar los consejos que le da.

"Yo le digo que tiene que hablar un poco más. Por ahí es un poco callado. Debe dar más indicaciones a los volantes o al compañero que le toque. También le digo que a veces no se confíe de su técnica. Tiene facilidad para sacarse rivales de encima, pero a veces se confía y es un tema de la juventud", mencionó.

Universitario de Deportes recibirá este sábado (8:00 pm.) a Cantolao, en el estadio Monumental, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Ese partido, lo deberá afrontar sin Christian Ramos, quien será baja por acumulación de amarillas.