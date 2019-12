Christian Ramos llegó en julio a Universitario de Deportes | Fuente: RPP Noticias

Christian Ramos no continuará su carrera en Universitario de Deportes. El defensa nacional no llegó a un acuerdo para renovar su contrato con la administración del cuadro crema. Pero la 'Sombra' no se quedará en al aire.

El zaguero peruano tiene una interesante oferta de César Vallejo y es cuestión de horas para que se cierre la negociación. "Falta pequeños detalles. Seguro el viernes anunciamos su fichaje", le indicó una fuente a RPP Noticias.

La 'Sombra' Ramos es uno de los pedidos de Chemo del Solar para la próxima temporada.

César Vallejo ha sumado varios jugadores para el 2020. El último fichaje que anunció fue Arquímedes Figuera. Antes confirmó las contrataciones de Yorleys Mena Palacios, Jersson Vásquez, Patrick Zubczuk, Emiliano Ciucci y Máximo Rabines.