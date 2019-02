Danilo Carando jugó los últimos 23 minutos. | Fuente: Real Garcilaso

Pese a que Real Garcilaso anunció que no cedería a Danilo Carando a Universitario de Deportes, el hecho de que no aparezca en el once inicial del cuadro cusqueño en el partido ante Pirata FC por la Liga 1 hizo que los hinchas se ilusionen.

Pero la ilusión duró 67 minutos. El técnico de Real Garcilaso, Héctor Tapia, decidió utilizarlo en la segunda etapa del encuentro ante Pirata FC. El delantero ingresó por Cristian Souza y jugó 23 minutos.

Al debutar oficialmente con la camiseta del Real Garcilaso en el Apertura de la Liga 1, el atacante ya no podrá cambiar de camiseta hasta el Clausura.

Universitario de Deportes sigue en la búsqueda de un refuerzo. Los cremas tienen un cupo de extranjero libre y no se descarta que sea del extranjero.

Real Garcilaso perdió 2-1 ante Pirata FC en Olmos. Los goles de la victoria del cuadro chiclayano fueron de Luis Acuy, y Carlos Canales, El descuento fue de Javier Núñez. El partido no fue transmitido por TV.