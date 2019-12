Diego Guastavino volvería a Perú para jugar en Mannucci. | Fuente: RPP

Hace apenas unos días, Diego Guastavino recordó al hincha de Universitario de Deportes. El uruguayo, quien salió campeón con la 'U' en 2013 y volvió para ganar el Apertura en 2016, aseguró que, en cada época de mercado de pases, recuerda a los seguidores cremas.

El vínculo entre el charrúa y la hinchada es fuerte. Sin embargo, no basta para que vuelva a vestir la camiseta merengue. Pero eso no significa que no regrese a Perú. De hecho, su presencia ya es confirmada.

'Guastashow' es nuevo jugador de Carlos A. Mannucci. Así lo hizo oficial el club trujillano en sus redes sociales. "Anunciamos la llegada del volante creativo Diego Guastavino como nuestro último refuerzo extranjero para la temporada 2020. El uruguayo, con su fútbol y experiencia, llega a la Tricolor, luego de un amplio recorrido por equipos sudamericanos (...) Siéntete en casa, 'Guasta'", fue parte del mensaje.





Esta será la cuarta temporada que Diego Guastavino juega en Perú. Estuvo antes en 2013, 2016 y 2017, aunque en esta última tuvo poca continuidad. Tras dejar Universitario de Deportes, 'Guasta' paseó su fútbol por Liverpool de Uruguay y Santa Fe de Colombia.

El charrúa se suma a otros refuerzos de Mannucci como Tarek Carranza, Gonzalo Rizzo (URU), Ernest Nungaray (USA), Patricio Árce y Jesús Arizmendi. El entrenador del equipo será el argentino Juan Manuel Llop.