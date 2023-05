¿Edison Flores regresa a Universitario de Deportes? Esto es lo que se sabe del tema

Universitario de Deportes se enfrenta este viernes por la noche ante la Universidad César Vallejo, en el estadio Monumental, por la fecha 16 del Torneo Apertura, por la Liga1 Betsson 2023. Y es muy probable que, entre los asistentes, se encuentre uno muy especial para el club: Edison Flores.

El 'Orejas' se encuentra en Perú, de vacaciones, y son grandes las chances de que asista al encuentro del equipo entre la 'U' y el 'Poeta'. Sin embargo, más allá de su visita, el nombre del también futbolista de la Selección Peruana genera ilusión en el hincha crema, respecto a un posible regreso.

El volante de 29 años pertenece al Atlas de México. Sin embargo, su poca continuidad en el equipo dirigido por Benjamin Mora, hizo que el rumor de su retorno a la Liga1 sea cada vez más grande.

Si bien es cierto que Edison Flores no juega un partido desde el 10 de abril, y que lleva apenas seis en todo el año, no es tan sencilla. Y no solo por el tema económico, sino, además, porque pertenece a Atlas hasta 2024. De todas formas, y más allá de esos inconvenientes, tampoco está descartada, aunque pensar en el Clausura es un poco prematuro. En esta nota, te contamos los detalles.

¿'Orejas' pega la vuelta?

Edison Flores debutó en la temporada 2011 con Universitario de Deportes. A mediados del año siguiente, fue traspasado a Villarreal de España, y en 2014 retornó al cuadro merengue, en el que permaneció hasta mitad de 2016, año en el que ganó el Torneo Apertura.

Luego, paseó su fútbol por el Aalborg, de Dinamarca; Monarcas Morelia, de México; DC United, de Estados Unidos; y, finalmente, Atlas, de la Liga MX.

Ahora, su nombre suena en la 'U'. Si bien RPP Noticias conoció que la posibilidad gusta de cara al próximo año, lo cierto es que, hoy por hoy, no existe ninguna propuesta. De todas formas, no se descarta que exista pronto alguna conversación entre las partes, básicamente para conocer si es una opción factible en cuanto a lo económico. Luego, tendría que darse el contacto con el club dueño del pase. De cara al Clausura, por cuestión de tiempos, resulta incluso más complicado.

Palabra de Jean Ferrari

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, habló sobre el tema en Unidos Por la U. El directivo descartó que exista algún tipo de negociación.

"No hay ningún acercamiento. He visto hasta monto de sueldo que va a ganar. Nosotros con Edison hemos hablado en noviembre del año pasado, ha sido la única comunicación que tuvimos y él no podía salir del club en donde todavía sigue. No hemos vuelto a tener comunicación con él", dijo.

