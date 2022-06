Armando Alfageme | Fuente: Universitario de Deportes

Los clubes vienen planificando su plantel para la segunda parte del torneo Liga 1 Betsson 2022 y, por su parte, Universitario de Deportes viene evaluando dos opciones sobre la continuidad de Armando Alfageme, actual volante del club 'crema', quien no viene teniendo regularidad deseada.

Al respecto, RPP Noticias pudo conocer que Universitario tiene interés en ceder a préstamo al volante central y, sobre esto, viene teniendo conversaciones con dos clubes del torneo local para poder traspasar al jugador de cara al Torneo Clausura de la presente temporada.

Por parte del entorno del jugador señalan que no ha habido ningún avance al respecto, aunque desde el club esta posibilidad es la que continúa latente. En caso de no llegar a un acuerdo con alguno de los clubes, desde el conjunto 'crema' no se descarta la posibilidad de rescindir contrato al futbolista de 31 años.

Universitario vs. UTC en duda:

Asimismo, cabe recordar que este lunes Universitario de Deportes tiene pactado un compromiso ante UTC en el Estadio Monumental a partir de las 7:00 pm. Sin embargo, no está confirmado debido al paro de transportistas que, de continuar, no permitiría que la delegación del cuadro cajamarquino puede arribar a la capital. En estos días se espera confirmación.