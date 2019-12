16:34

Gregorio Pérez (71 años) sobre las críticas por su edad: “Es lógico y normal que en un país tan futbolero piensen así. Algunos pensarán que no soy la persona adecuada y otros que sí. Esa pregunta va a los señores dirigentes. yo me siento bien. ¿Ustedes me ven muy mal? (Risas)".