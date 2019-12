Gregorio Pérez arribó esta mañana a nuestra capital

"Llego con muchísima fe y con una alegría monumental", es la frase que dejó el flamante técnico de Universitario de Deportes a su arribo a nuestra capital. Gregorio Pérez será presentado oficialmente esta tarde en el estadio Monumental.

El DT uruguayo accedió amablemente a tomarse fotos con la camiseta de Universitario de Deportes. No solo eso. Llegaron algunos hinchas de la 'U' y también posó con ellos.

Pese a que este jueves será presentado en el estadio Monumenta, Gregorio Pérez recién conocerá a su pupilos el próximo 26 de diciembre, fecha fijada para el inicio de la pretemporada.

Inicialmente, el DT quería que la pretemporada se inicie el 18 del presente, pero el cronograma de trabajo ya se había establecido para los jugadores y varios de ellos ya tenían planificadas sus vacaciones.

"Lo más importante es ganar; si no ganamos, no se logra el objetivo: campeonar. Con respeto digo que acá hay una realidad que no está ajena. Lamentablemente, hace 6-7 años que Universitario de Deportes no es campeón por distintas circunstancias y tampoco ha tenido la posibilidad de avanzar en Libertadores ni Sudamericana. Es un equipo grande y con obligaciones, décadas atrás los recuerdo como protagonistas", dijo en Fútbol como Cancha en RPP Noticias