Federico Alonso llegó esta temporada a Universitario de Deportes tras militar a Atlético Cerro de Uruguay. | Fuente: AFP

Federico Alonso (29 años) expresó su amor por Universitario de Deportes. El defensor uruguayo mencionó lo contento que se siente en el cuadro merengue y que de ninguna manera jugaría en Alianza Lima.

“Es hermoso jugar en la 'U'. Es una experiencia linda. A nivel internacional y nacional, es un equipo conocido y cuando supe que tenía tantos hinchas, me incentivó mucho. No aceptaría una propuesta de Alianza Lima. Yo me quedaría en Universitario sin dudarlo", manifestó Alonso en diálogo con ‘Modo Crema’.

El zaguero central también comentó como viene trabajando durante este aislamiento social obligatorio producto de la pandemia ocasionada por el Coronavirus.

"Estamos en contacto con el comando técnico y el profesor nos marca los trabajos para no perder tanto físico. Creo que el equipo está mentalizado y sabe lo que quiere y tiene hambre de gloria. Hay que prepararse bien. Esperamos tener un buen tiempo para prepararnos y volver al 100 %”, agregó.

El exjugador de Atlético Cerro de Uruguay también destacó las cualidades que tiene su entrenador Gregorio Pérez.

“Su calidad humana es tremenda. A pesar de su trayectoria, tiene una humildad tremenda. A todos nos habla con el mismo nivel, no hace diferencias. Te transmite seguridad y confianza", finalizó.