"No tenemos mayor intención de contar con Jairo Vélez": Universitario confirmó la no continuidad del jugador ecuatoriano

Franco Velazco, administrador de Universitario, confirmó que Jairo Vélez no seguirá en el club para la próxima temporada.

Lo que era un secreto a voces se confirmó. Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, aseguró que el tema Jairo Vélez está cerrado.

En conversación con los medios de comunicación en el aeropuerto Jorge Chávez, el dirigente indicó que el ecuatoriano no continuará más en la institución.

"Lo de (Jairo) Vélez es un tema cerrado para la 'U'. Vélez ya no continúa en la institución. Más allá de que esto es fútbol y de que pueda haber algún cambio, hoy no tenemos mayor intención de continuar con el vínculo", indicó Velazco.

¿Por qué Jairo Vélez no seguirá en Universitario?

Al ser consultado sobre los motivos de la salida de Jairo Vélez, Velazco indicó que se debe a temas de interés profesional y familiar.

"Esto es un tema profesional. Jairo es un gran jugador, importante, valioso. Él ha tomado esa decisión por intereses profesionales, familiares, y nosotros no tenemos nada que reprocharle", indicó en un principio.

"Esto es un trabajo, si quieren verlo más allá, es un negocio, confluyen aspectos comerciales que cada uno ve realizar. Como digo, el tema está cerrado", finalizó.

Luego de algunas horas, Universitario de Deportes, a través de sus redes sociales, confirmó lo dicho por Velazco. "Gracias, Jairo. Agradecemos el profesionalismo mostrado por Jairo Vélez durante la temporada 2025", escribió la U en sus redes sociales".