Calendario de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: fechas y horarios confirmados de los partidos

Todo va quedando listo. Del 9 al 14 de diciembre se llevará a cabo en Brasil el Mundial de Clubes de Vóley 2025, que contará con la participación de Alianza Lima, actual campeón peruano y subcampeón sudamericano.

Para esta edición del torneo, participarán los dos mejores cuadros de Sudamérica, los dos mejores de Europa, el mejor de Asia, el mejor de África, el mejor de Estados Unidos y un invitado del país local.

Los ocho equipos han sido colocados en dos grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada llave jugarán las semifinales. Los ganadores pelearán por el título y los perdedores por el tercer lugar.

A continuación, conoce el calendario completo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025.

¿Cuáles son los equipos clasificados al Mundial de Clubes de Vóley 2025?



Los equipos clasificados al Mundial de Clubes de Vóley 2025 son los siguientes:

Alianza Lima (Perú)

Dentil Praia Club (Brasil)

Orlando Valkyries (Estados Unidos)

Osasco (Brasil)

Prosecco Imoco Coneglaino (Italia)

Savino Del Bene Scandicci (Italia)

Zamalek (Egipto)

Zhetysu VC (Kazakistán)

¿Cuál es el formato del Mundial de Clubes de Vóley 2025?



Los ocho equipos clasificados al Mundial de Clubes de Vóley 2025 han sido divididos en dos grupos de cuatro equipos cada uno. Los cuadros se enfrentarán en un formato todos contra todos, donde los dos primeros de cada llave pasan a las semifinales. Es decir, el primero del grupo A jugará con el segundo del grupo B, mientras que el segundo del grupo A se enfrentará al primero del grupo B. Los ganadores de cada llave jugarán la final, mientras que los perdedores se enfrentarán por el tercer lugar.

𝑭𝑰𝑿𝑻𝑼𝑹𝑬 𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑹𝑴𝑨𝑫𝑶🔒🗓️



🔜 Mundial de Clubes FIVB 💪🏾



¡𝑽𝒂𝒎𝒐𝒔 𝑨𝑳𝑰𝑨𝑵𝒁𝑨! 💙 pic.twitter.com/WKSeSTBXFT — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) November 27, 2025

Los grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2025



Grupo A

Alianza Lima

Osasco

Zhetysu VC

Savino Del Bene Scandicci

Grupo B

Dentil Praia Clube

Orlando Valkyries

Prosecco Imoco Conegliano

Zamalek

Calendario del Mundial de Clubes de Vóley 2025



Fecha 1

Alianza Lima vs Osasco

Fecha: 9 de diciembre

Hora: 6:30 p.m.

Fecha 2

Alianza Lima vs Zhetysu VC

Fecha: 10 de diciembre

Fecha: 11:30 a.m.

Fecha 3

Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci

Fecha: 11 de diciembre

Hora: 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Mundial de Clubes de Vóley 2025 por TV y streaming?

El Mundial de Clubes de Vóley 2025 se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (canal 2 y 702 HD). Vía streaming, se podrá apreciar por la app y la página web de Latina. Además, se podrán ver todos los partidos EN DIRECTO por la página web y aplicación de Volleyballworld (VBTV). El minuto a minuto de cada uno de los cotejos lo tendrás por RPP.pe.