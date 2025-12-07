Calendario de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: fechas y horarios confirmados de los partidos

Todo va quedando listo. Del 9 al 14 de diciembre se llevará a cabo en Brasil el Mundial de Clubes de Vóley 2025, que contará con la participación de Alianza Lima, actual campeón peruano y subcampeón sudamericano.
Para esta edición del torneo, participarán los dos mejores cuadros de Sudamérica, los dos mejores de Europa, el mejor de Asia, el mejor de África, el mejor de Estados Unidos y un invitado del país local.
Los ocho equipos han sido colocados en dos grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada llave jugarán las semifinales. Los ganadores pelearán por el título y los perdedores por el tercer lugar.
A continuación, conoce el calendario completo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025.
¿Cuáles son los equipos clasificados al Mundial de Clubes de Vóley 2025?
Los equipos clasificados al Mundial de Clubes de Vóley 2025 son los siguientes:
- Alianza Lima (Perú)
- Dentil Praia Club (Brasil)
- Orlando Valkyries (Estados Unidos)
- Osasco (Brasil)
- Prosecco Imoco Coneglaino (Italia)
- Savino Del Bene Scandicci (Italia)
- Zamalek (Egipto)
- Zhetysu VC (Kazakistán)
¿Cuál es el formato del Mundial de Clubes de Vóley 2025?
Los ocho equipos clasificados al Mundial de Clubes de Vóley 2025 han sido divididos en dos grupos de cuatro equipos cada uno. Los cuadros se enfrentarán en un formato todos contra todos, donde los dos primeros de cada llave pasan a las semifinales. Es decir, el primero del grupo A jugará con el segundo del grupo B, mientras que el segundo del grupo A se enfrentará al primero del grupo B. Los ganadores de cada llave jugarán la final, mientras que los perdedores se enfrentarán por el tercer lugar.
Los grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2025
Grupo A
- Alianza Lima
- Osasco
- Zhetysu VC
- Savino Del Bene Scandicci
Grupo B
- Dentil Praia Clube
- Orlando Valkyries
- Prosecco Imoco Conegliano
- Zamalek
Calendario del Mundial de Clubes de Vóley 2025
Fecha 1
Alianza Lima vs Osasco
- Fecha: 9 de diciembre
- Hora: 6:30 p.m.
Fecha 2
Alianza Lima vs Zhetysu VC
- Fecha: 10 de diciembre
- Fecha: 11:30 a.m.
Fecha 3
Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci
- Fecha: 11 de diciembre
- Hora: 3:00 p.m.
¿Dónde ver el Mundial de Clubes de Vóley 2025 por TV y streaming?
El Mundial de Clubes de Vóley 2025 se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (canal 2 y 702 HD). Vía streaming, se podrá apreciar por la app y la página web de Latina. Además, se podrán ver todos los partidos EN DIRECTO por la página web y aplicación de Volleyballworld (VBTV). El minuto a minuto de cada uno de los cotejos lo tendrás por RPP.pe.