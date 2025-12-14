Franco Velazco felicitó a jugadoras de Universitario por subcampeonato en Liga Femenina

Palabras de aliento. Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, felicitó a sus jugadoras por alcanzar el subcampeonato de la Liga Femenina 2025.

A través de sus redes sociales, el dirigente reconoció el trabajo realizado por la futbolista y destacó el respeto que tuvieron durante toda la campaña hacia la camiseta y rivales.

"Felicito a nuestras Leonas por el subcampeonato en la Liga Femenina 2025. He sido testigo de su esfuerzo, garra y coraje a lo largo del año.", indicó en un primer instante.

"Mi respeto y admiración por un grupo de mujeres que en este 2025 ha forjado la identidad Universitario en esta disciplina. Desde la forma correcta y única de celebrar sus triunfos en estadio y camerino ajeno hasta recibir la medalla de plata con la cabeza en alto, reconociendo el triunfo del rival", complementó.

Franco Velazco pide respeto para el fútbol femenino

Por otro lado, Velazco lamentó que un grupo de hinchas desacredite el fútbol femenino y enfatizó que seguirá trabajando para que el deporte siga mejorando en el país.

"Por otro lado, lamento la intolerancia de algunos de nuestros hinchas que pretenden desacreditar al fútbol femenino, nuestras jugadoras y a las personas que trabajan en esta disciplina, escudándose en la exigencia deportiva que demanda la U y que todas son infalibles", dijo.

"En Universitario vamos a seguir mejorando el proceso iniciado en el 2022 para el crecimiento y desarrollo del fútbol femenino, no solo para la U sino también para nuestro país, porque ellas también merecen iguales oportunidades profesionales y personales en este deporte", finalizó.