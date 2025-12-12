Universitario vs Alianza Lima en vivo: se enfrentan por final de vuelta por Liga Femenina 2025

Universitario de Deportes y Alianza Lima medirán fuerzas para definir la Liga Femenina 2025. En la ida, el equipo blanquiazul dio el primer golpe y ganó 3-1 en casa con goles de Silvani Silva, Sandy Dorador y Grace Cagnina.

Con ello, Alianza llega con una posición favorable para sumar un nuevo título para sus vitrinas de la mano del entrenador chileno José Letelier.

Este nuevo clásico del fútbol peruano también llega con polémica debido que Alianza está desacuerdo por disputarse en cancha de la VIDU.

Universitario vs. Alianza Lima: últimos resultados

07/12/2025 | Alianza Lima 3-1 Universitario – Final ida, Liga Femenina

– Final ida, Liga Femenina 15/11/2025 | Alianza Lima 1-1 (2-4) Universitario – Final vuelta, Clausura

– Final vuelta, Clausura 09/11/2025 | Universitario 0-0 Alianza Lima - Final ida, Clausura

- Final ida, Clausura 14/09/2025 | Universitario 1-2 Alianza Lima – Torneo Clausura

– Torneo Clausura 22/06/2025 | Universitario 0-2 Alianza Lima – Final vuelta, Apertura

– Final vuelta, Apertura 18/06/2025 | Alianza Lima 0-0 Universitario – Final ida, Apertura



¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Alianza Lima en vivo por la final vuelta de la Liga Femenina 2025?



El partido de Universitario de Deportes contra Alianza Lima está programado para el sábado 13 de diciembre en VIDU, en Lurín (Lima). No se permitirá el acceso al público para el compromiso.

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima en vivo por la final vuelta de la Liga Femenina 2025?



En Perú , el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.



, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m. En Chile, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.



En Argentina, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 4:00 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.



En Bolivia, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 4:00 p.m.



En Uruguay, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.



En México (CDMX), el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

En España, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 9:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Universitario vs Alianza Lima?



El clásico Universitario vs. Alianza Lima será transmitido EN VIVO en Perú por señal abierta mediante América TV y en cable por Movistar Deportes. Vía streaming el partido va por tvGO y Movistar Play. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Universitario vs Alianza Lima: Alineaciones posibles



Alianza Lima: Maryori Sánchez; Gianella Romero, Tifani Molina, Alisson Reyes, Neidi Romero; Emily Flores, Rafinha Marques; Silvani Oliveira, Yomira Tacilla, Heidi Padilla; y Lucerito Huamán.

Universitario: Gabriel Bórquez; Esthefany Espino, Kimberlhy Flores, Tatiana Castañeda, Scarleth Flores; Sandra Arévalo, Catalina Usme; Geraldine Cisneros, Cindy Novoa, Luz Campoverde; y Karen Páez.