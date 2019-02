Germán Denis y Ezequiel Lavezzi en el Napoli. | Fuente: Twitter

El delantero de Universitario de Deportes, Germán Denis (37 años), recordó su paso por el Napoli (2008-2010) de Italia y reveló una divertida anécdota que tuvo como protagonista a su compatriota, Ezequiel Lavezzi.

En entrevista con ESPN, Denis dejó en claro que Lavezzi era uno de los jugadores más carismático del equipo italiano. Por ello, no le sorprendió la broma que le hizo al técnico Edoardo Reja.

"No le importa nada, es terrible. Resulta que termina el entrenamiento e iba el técnico adelante y me dice el 'Pocho': 'Mirá 'Tanque' cómo lo entango'. Yo le dije que no lo haga, pero fue y lo levantó", contó entre risas el argentino.

Germán Denis lleva anotados dos goles de penal en la Liga 1. La temporada pasada marcó seis tantos y cuatro fueron desde los doce pasos.

Si tuviste a Lavezzi como compañero en un club, es inevitable no tener una anécdota con él: #DenisEnSCPerú contó el día que el Pocho le hizo una broma pesada al DT en Napoli. pic.twitter.com/D6tKP4hLn1 — SportsCenter (@SC_ESPN) 28 de febrero de 2019