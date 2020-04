El técnico de la 'U' aclaró la situación de sus pupilos. | Fuente: AFP

Gregorio Pérez, técnico de Universitario de Deportes, se encuentra en Uruguay en compañía de su esposa cumpliendo la cuarentena a causa del coronavirus y desde su hogar, -en diálogo con RPP Noticias-, descartó rotundamente que Luis Urruti y Federico Alonso quieran dejar el club.

El experimentado entrenador también aclaró que el pedido de sus dirigidos de un vuelo humanitario a las autoridades, fue por el bienestar de sus familias y en especial de sus pequeños hijos.

“Estoy en contacto con ellos. Los muchachos me han manifestado que quieren regresar a Uruguay con su familia. No es que se quieran venir y renunciar a la 'U', nada de eso. La cuarentena no tiene fin y se sienten de alguna forma, solos. Es esa la realidad y quisieran estar acá en Montevideo. No van a esperar que mañana, ojalá Dios no permita, les pasa algo ¿qué hacen con los niños? No es lo mismo estar en Perú, que estar con la familia en Uruguay”, dijo.

Exentrenador de Peñarol ratificó su posición de apoyar la decisión de sus jugadores respeto a la posible reducción de sueldos en Universitario, por eso se mantiene al margen en las negociaciones que vienen llevando el plantel profesional y la administración de Carlos Moreno.

“No he tenido noticias de los futbolistas y las negociaciones con la administración, no estoy interiorizado del tema, recién para mediados de semana voy a volver hablar sobre el tema con los muchachos y veré que novedades puedo tener. Prefiero estar alejado de ese asunto que lo están manejando los jugadores y la gente que está en estos momentos al frente del club”, finalizó.

Gregorio Pérez, llegó a inicios de año como jefe del comando técnico de Universitario, desde entonces ha dirigido oficialmente 10 partidos entre la Copa Libertadores y la Liga 1 Movistar, y donde ha logrado cinco triunfos, tres empates y dos derrotas.