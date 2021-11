Alex Valera tiene contrato hasta fines de 2023. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario de Deportes consiguió clasificar a la Copa Libertadores 2022 como Perú 3. Es decir, a la Fase 2 del torneo continental. La idea es que la ida sea el 23 de febrero y la vuelta el 2 de marzo.

A más de tres meses del inicio de la competencia internacional, Gregorio Pérez, entrenador de la 'U', brindó una conferencia de prensa para responder algunas dudas respecto a la próxima temporada.

En ese sentido, al ser consultado sobre si considera que Alex Valera puede ser titular de cara a la Libertadores, el DT uruguayo le dio todo su apoyo. "Valera es el '9' de la 'U'. Tiene mucho para dar. Lógico que lo vamos a ayudar y depende de él, pero tiene una gran convicción de seguir creciendo, va en ese camino y lo vamos a respaldar", dijo.

El 'Goyo', de todas formas, agregó que esa confianza no descarta el deseo de sumar un centrodelantero como refuerzo. "Eso no quiere decir que no hay alternativa de cambio porque tenemos que conformar un plantel. No me gustan los planteles largos. (Quiero) un plantel con alternativos de cambio para las dos competiciones", mencionó.

Calendario crema

Universitario de Deportes continuará entrenando en Campo Mar hasta el sábado 6 de noviembre. Luego, aquellos que tengan vínculo y quienes lo renueven retornarán a los trabajos el día lunes 6 de diciembre. La pretemporada se realizará en Campo Mar y culminará con la Noche Crema, programada para el sábado 8 de enero.

La idea tanto del cuerpo técnico como de la dirigencia es realizar, durante la pretemporada, un amistoso internacional. Sin embargo, aún no hay nada definido. Por otro lado, se conoció de manera extraoficial que el torneo 2022 arrancará en quincena de enero, aunque luego habrá una paralización por fecha FIFA.

