Hernán Novick tiene contrato con Universitario de Deportes hasta 2023. | Fuente: Club Universitario de Deportes

El clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima no solo fue terrible para los cremas por la goleada recibida en casa, sino además porque uno de sus futbolistas quedó lesionado: Hernán Novick sufrió un desgarro y se convirtió en baja para el equipo en la Liga1 Betsson 2022.

Desde entonces, el volante uruguayo estuvo trabajando diferenciado, ya bajo el mando de Jorge Araujo, con la ilusión de recuperarse y volver a ser tomado en cuenta. Este martes, RPP Noticias conoció que el 'Mago' ya superó totalmente la lesión. Así, su convocatoria dependerá únicamente del cuerpo técnico de la 'U'.

¿Podría ser ante Carlos A. Mannucci, el domingo a las 3:30 pm.? Sí, pero no es seguro, pues en su lugar vienen siendo considerados Piero Quispe y Rodrigo Vilca, aunque este último no esta al 100%. En caso de que el charrúa sea llamado por Araujo, sería su primera salida de Lima, pues llegó a Universitario de Deportes en 2021, cuando el torneo se jugaba de manera centralizada.

Hernán Novick lleva seis partidos en la Liga1 2022, de los cuales fue titular en solo tres. No ha hecho goles, a diferencia de los nueve que marcó la temporada pasada en el torneo local.

Alex Valera, según Gregorio Pérez

En Fútbol Como Cancha, de RPP Noticias, conversamos con el exentrenador de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, quien tuvo que dejar el equipo por temas de salud. El 'Goyo' habló, entre otras cosas, del presente y futuro del goleador crema, Alex Valera.

"Desde que conocí a Alex Valera ha tenido un ascenso constante. Ha progresado muchísimo y creo que no tiene techo. Es ahora el mejor ‘9’ que tiene Perú. No sé si está después o igual que Gianluca Lapadula. Valera es un ‘9’ que no tiene techo, es un jugador que, si sale a otro mercado, va a tener mayor repercusión, sin desmerecer a Universitario, ni al fútbol peruano", dijo Pérez.

"Valera puede jugar en el fútbol argentino, mexicano o europeo. No desmerezco el fútbol de Perú, pero si tuviera que pegar un salto al exterior, seguramente tendría mayor reconocimiento que el que tiene hoy", añadió.

