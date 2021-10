Gregorio Pérez | Fuente: Liga 1

Este lunes Universitario de Deportes venció por 2-1 a Binacional por la fecha 15 de la Fase 2 de la Liga 1 y, tras este encuentro, Gregorio Pérez se refirió al trámite del juego y la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores.

"El triunfo nos permite seguir con expectativas, nos quedan dos finales más. La de hoy era trascendente porque enfrentamos a un muy buen rival, Binacional tiene un estilo con buen trabajo y buenas individualidades", indicó Pérez en RPP Noticias.



Asimismo, el entrenador uruguayo elogió a sus jugadores: "No dejo de reconocer que pasamos momentos de zozobra sobre todo en el primer tiempo. No jugamos tan bien como queremos pero tuvimos otras cosas que nos llevó al triunfo y que están relacionadas con la historia de la U, con jugar con ese corazón, con esa garra, no dar la pelota por perdida. Ganar esta clase de partidos es una señal importante".

En tanto a sus expectativas por la Fase 2, el entrenador indicó: "Soy consciente de que quedan dos finales, todos luchan por algo. A partir de mañana vamos a trabajar, esperar la recuperación de algunos jugadores y enfrentar el partido que viene".

Por último, Gregorio Pérez se refirió a la posibilidad de poder volver a contar con Alberto Quintero, Aldo Corzo, Nelson Cabanillas y otros jugadores que se encuentran lesionados: "Tenemos pocos días, jugamos el sábado y esperemos que la evolución de los jugadores sea la mejor. Alberto Quintero vino con una dolencia muscular que no le permitió ni entrenar cuando llegó, Nelson Cabanillas viene en buena recuperación, Aldo Corzo también y hay que esperar que estén en las mejores condiciones".

