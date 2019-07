Henry Vaca se mostró ilusionado como nuevo fichaje de Universitario de Deportes. | Fuente: Universitario de Deportes (Twitter)

Llega con ilusión. Este viernes Universitario de Deportes hizo oficial el fichaje de su nuevo atacante. Se trata de Henry Vaca, atacante boliviano proveniente del club The Strongest, donde militó entre el 2017 y 2019, y que se vestirá de crema en lo que resta de la temporada.

Por su parte, Vaca ya se pronunció respecto a lo que será su futuro en el equipo 'merengue': "Estoy contento por esta nueva oportunidad. Voy con mucha ilusiòn a mi nuevo club", afirmó el jugador de 21 años a Deporte Total Tv de Bolivia.

Henry Vaca, quien anotó dos goles con la camiseta The Strongest en la presente temporada, dejó en claro que viene por un año a préstamo con opción a compra. "Esperemos que me vayan las cosas bien. Este lunes me voy para Perú", agregó el volante ofensivo, quien ha sido llamado a la Selección de su país para el amistoso contra Francia, Corea y Japón.

Junto a este nuevo jale, se sumaron Christian Ramos, Carlos Olascuaga, Gerson Barreto y Rafael Guarderas para que se conviertan en los nuevos dirigidos por Ángel Comizzo.