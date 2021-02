Hernán Novick: "Aportar con goles o asistir es una responsabilidad individual, mi meta es salir campeón" | Fuente: Universitario de Deportes

El último refuerzo de Universitario de Deportes, hasta el momento, es Hernán Novick, atacante uruguayo que llega desde Peñarol y que vestirá la camiseta número '10'. Por su parte, el futbolista conversó con RPP Noticias sobre sus expectativas para la temporada 2021 con el cuadro crema.

"Mi meta es salir campeón de la Liga 1. Esa es la que tenemos todos acá. Desde mi posición tengo que aportar goles, es una responsabilidad individual, así como asistir", sostuvo Novick en conversación con Fútbol Como Cancha.

En tanto a sus características personales, remarcó: "La actitud siempre va a estar, saldré cada partido a tratar de ganar. Dentro de la cancha trato de que la pelota pase por mí, asistir a los compañeros, llegar al gol y manejar lo mejor posible el balón parado".

Asimismo, indicó que, si bien solo ha permanecido en concentración desde su llegada a Lima, algunos compañeros suyos ya le hablaron de la afición 'merengue': "Tanto Tito Urruti como Federico Alonso me contaron lo de la hinchada, no he podido vivir aún lo que ellos me transmitieron de Universitario por el tema de la pandemia".

Hernán Novick fue presentado la semana pasada en Universitario de Deportes y se unió a los entrenamientos al mando de Ángel Comizzo. Por el momento, al igual que el resto de jugadores del equipo, continúan concentrados en Campo Mar.